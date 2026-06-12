'ವಾಸ- ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ' ಎಂದು ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ‘ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ವಾಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಸೂಕ್ತ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಿತ್ಯವೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕುರಿಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದು, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸತಿ–ನಿವೇಶನ ವಂಚಿತರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ವಸತಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ‘ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್‘ನ ವಾಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಲು ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲ. ಇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಬಳಸದಂತೆ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವ ಭಯವೂ ಇದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>1,600 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೂ ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲ: ‘ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 1,600 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿದೆ. ಈ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಬರಲು ಸಹ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ರೈತರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು, ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಗ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ರೈತರಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಂದಿನ ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-22-1222445474</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>