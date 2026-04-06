ಕ್ವಾಟಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಏ.13ರಿಂದ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯ ಪುರಾತನ ಕ್ವಾಟಿ ಚೌಡೇಶ್ವರುದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ.13 ಹಾಗೂ 14ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ರಾಕ್ಷೋಘ್ನಹೋಮ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಅಷ್ಟಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹೋಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಬಳಿಕ ಊರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ವೀರಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಟುಗಳು ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಸದ್ಬಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.