ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ

<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶ ಕಮ್ಮಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ 35.30 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ 21.18 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಮಿ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ 18.08 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 118.10 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 211.55 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶೇ.79.13ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿವ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ 235.73 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆ 156.20 ಮಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 50.92ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 1,011 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ 74 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರ್ಣ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ 2,571 ಮೆ.ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಡಿಎಪಿ 75 ಮೆ.ಟನ್, ಎಂಒಪಿ 122 ಮೆ.ಟನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1,486 ಮೆ.ಟನ್, ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ 40 ಮೆ.ಟನ್ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಯಾ 790 ಮೆ.ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-22-861249777</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>