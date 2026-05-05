ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಗ್ಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರಕಬೇಕು. ವಿನಯವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜು ಹೊಸಕೇರಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ದಾನಪ್ಪಗೌಡ ತೋಟದ, ಉಲಿವೆಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂರ, ರಮೇಶ ಜಿಗಳಿ, ಶಿವನಗೌಡ ತೋಟದ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತೋಟದ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂರ, ವೀರಬಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಉಮೇಶ ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರ, ಮಿತ್ತಪ್ಪ ದ್ಯಾವಣ್ಣನವರ, ಲಲಿತವ್ವ ಕಾಶಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ದೇಸೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ: ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ವೀರಬಸವದೇವರು ಅವರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ನರಿಬೋಳ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಾಗೂ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ