ಹಾವೇರಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಮೇ 9) ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಅಭಿಮಾ ನೋತ್ಸವ' ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 150 ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾ ದ್ಯಂತ ಬಸ್ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದತ್ತ ಹೊರಡಲಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯೊ ಳಗಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡಲಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದ್ಯಂತ ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಹಲವು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಜೆಯಿವೆ. ಹಲವು ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. 'ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ 150 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಾಕರಸಾಸಂ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>