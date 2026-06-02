ಹಾವೇರಿ | ‘ಸಚಿವ’ ಭಿನ್ನಮತ; ‘ಕೈ’ನಲ್ಲಿ ತಳಮಳ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೂ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮನಸ್ತಾಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. 
-ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ನೀರಲಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ