ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ: ಕಿಡಿ

ಹಿರೇಕೆರೂರ: ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕ ನವೀನ ಬಿ. ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ ರೇಣುಕಾಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಶೇ100ರಲ್ಲಿ ಶೇ20 ವಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಕುರುಬರ, ಕರಬಸಪ್ಪ ಅಜ್ಜಪ್ಪನವರ, ಬಸವರಾಜ ಮುಚುಡಿ, ಕರೆಗೌಡ ಬಂಗೇರ, ನವೀನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ಜಗದೀಶ ಮದಿಗೌಡ್ರ, ಬಸನಗೌಡ ಮೂಡಿಗೌಡ್ರ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಸಣ್ಣಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸರಿಹಳ್ಳಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಮದಿಗೋಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ