ದೇವಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ

ಹಾವೇರಿ: ನಗರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದ 'ದೇವಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿ' ಹೊತ್ತ ವಾಹನವನ್ನು ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 9 ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಜರಗಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದೇವಾಂಗ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ 36ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ದೇವಾಂಗ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಕಪ್ಪ ಮಾರನಾಳ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮೈಲಾರ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಾಥ ಕುದರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿದಂಬರ ಕುದರಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹುಲಗೂರ, ಮಹೇಶ್ ಕುದರಿ, ವಿಶಾಲ ಕೊಪ್ಪಳ, ಶ್ರೀಧರ ಬಳ್ಳಿ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>