<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಕೆಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಹ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ಭಾಗದ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈತರು ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವಿಹೊಸೂರು, ಶಿಬಾರ ಹಾಗೂ ಅಗಡಿ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರವೂ ಹಾವೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರು. ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹೊಂದಿಸಲು ರೈತರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಮವಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಂಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು, ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಕಾರು, ಲಾರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.</p>.<p>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂರು ಬಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ರೈತರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-22-1016798565</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>