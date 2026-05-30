ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: ₹ 21.50 ಲಕ್ಷ ಕಿತ್ತ ನಕಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ‘ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಗ್ರನಿಗೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ₹ 21.50 ಲಕ್ಷ ದೋಚಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರು ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಕಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮೇ 12ರಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ತಾವು ಸಿಬಿಐ ಹಾಗೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಆದಿಲ್ ಗೋರಿಗೆ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಆತ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ನೀವು ಸೇರಿ 45 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೂ ಕೈಬಿಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತು ನಂಬಿದ್ದ ದೂರುದಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹ 21.50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಪುನಃ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ದೂರುದಾರ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ</strong>: ‘ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಸುವ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾರೇ ವಿಚಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಸಮೀಪದ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>