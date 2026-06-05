ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 17.35 ಲಕ್ಷ

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿಯು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 3.87 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಣತಿದಾರರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 17.35 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾದ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಸವಣೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣತಿದಾರರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.97 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಣತಿ ಕೈಗೊಂಡಾಗ, 3.87 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. 47,878 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿವಾಸಿಗಳು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. 180 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವೂ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸವಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಗಣತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಎಲ್ಲ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 17.35 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲು: ನಿಗದಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಜನಗಣತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೊ ಸಮೇತ ಜನಗಣತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು (ಜೋಪಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಗಣತಿದಾರರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಗಣತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-22-714303130</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>