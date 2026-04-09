ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 22ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿದ್ದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 21ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ ಬಾರಿ 22ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ 67.56ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು 21ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 84.11ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಧಾರಣೆಯಾದರೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿದೆ.

32 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 22ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತದಿಂದಲೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಸಿದಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಶೇ 74.13 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 24ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ 78.36 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು 25ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ 21ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ, ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 22ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

11,088 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ: 2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ 13,837 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 11,088 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2,749 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.