ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಇಜಾರಿಲಕಮಾಪುರದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 'ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ' ಜರುಗಿತು. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಐದು ದಂಪತಿಗಳು, ನವ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

'ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಭಗವಾನ ಬುದ್ಧರ ಜಯಂತಿ' ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿರಿ ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರಲಾಯಿತು.

ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಮರೆಣ್ಣನವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮದುವೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಬದುಕು ಸಾಲಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತದಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.

'ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಡವರು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹರಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮುಖಂಡ ಉಡಚಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ, ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಬುರಾವ ತೋಪಸಮುದ್ರೆ, ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯ ಅನಗೋಡಿಮಠ, ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಿರಿಯೂರ, ಸುರೇಶ ಛಲವಾದಿ, ಎಂ.ಕೆ ಮಖಬೂಲ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನೆಲ್ಲೂರ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹುಡೇದ, ರುದ್ರಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ, ಆಜೀಮಸಾಬ ಮನ್ನಂಗಿ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರ, ದಾದಾಪೀರ ಮತ್ತೀಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮರಡಿ, ಬಿ.ಸಿ. ಲಂಬಿ, ಶಿವು ಈರಗಾರ, ಸುಮಾ ಪುರದ, ಈರಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಬೆನ್ನೂರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260502-22-1525990894