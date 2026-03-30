ಹಾವೇರಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 240 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. 73 ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ (ಗಡಸುತನ) ಕಲುಷಿತ ಅಂಶ ಇರುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 686 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ, ಬಹುತೇಕ ಘಟಕಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಂತಿ–ಬೇಧಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 686 ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಬತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಅಲೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 686 ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ 576 ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 110 ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯ ಸಿಂದಗಿ ಮಠದ ಎದುರು, ಗುರುಭವನ ಎದುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಘಟಕದ ಒಳಗಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ದೂಳು ಹಿಡಿದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಚಂದಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕವೂ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ಹಲವು ಘಟಕಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಳ್ಳಾಪುರ, ಸಣ್ಣಗುಬ್ಬಿ ತೋಟಗಂಟಿ, ಕಣವಿಶಿದ್ಧಗೇರಿ, ಎಲಿವಾಳ, ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದೇ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಘಟಕಗಳು ಕೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದೆಂದು ಜನರು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೂರಿದೆ. ಜನರು ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೇ ಅಲೆದಾಟ: ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು, ನೆರೆಯ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೇ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಂತೂ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದರೆ, ಬಹುತೇಕರು ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕವೇ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟು ಹಲವು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಿಗಾಗಿ ಬಂಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಚಂದಾಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕೆಲದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಘಟಕವೇ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ದೂಳು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಾಲತೇಶ</blockquote><span class="attribution">ಪಿ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವಿಭಾಗ</span></div>.<p><strong>‘ನೀರಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಗರಣ: ಶಾಮೀಲು’</strong> </p><p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ನಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ‘ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ) ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಲೆಕ್ಕ</strong> </p><p>ಬೇಸಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಘಟಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 686 ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 586 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ? ಯಾವ ಘಟಕ ಇಲ್ಲ ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜನರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.