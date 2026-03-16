ಹಾವೇರಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ‘ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ’ ಕಂಟಕ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಪರಿಸರ ನಾಶ, ರಸಾಯನಿಕಗಳ ವಿಪರೀತ ಬಳಕೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ... ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೂ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಜನರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 240 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2ರಿಂದ ಫೆ. 21ರವರೆಗೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ, ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ 10,747 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 73 ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ (ಗಡಸುತನ) ಅಂಶ ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶವಿರುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಥ ಮಾದರಿಗಳ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌನ: ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೂ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು, ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶ ಇರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪಟ್ಟಿ ಅನ್ವಯ, ನೀರಿನ ಮೂಲದ ಬಳಿ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಥ ನೀರು ಬಳಸದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಜನರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮೂರಿನ ನೀರಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶ ಇರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇರ್ಪಡೆ:</strong></p><p> ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನೀರು, ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ–ಭೇದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಲತೇಶ ಪಿ. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಸೇರಿ 10,747 ಜಲ ಮೂಲಗಳ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 73 ಮೂಲಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಡಸುತನ ಅಂಶವಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕನಿಷ್ಠ 6.5ರಿಂದ 8.5 ಪಿಎಚ್ (ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್) ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಶುದ್ಧ ನೀರು. 8.6 ಪಿಎಚ್ ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೀರು, ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಯೋಜನೆಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಗಶಃ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ನಳಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಜನರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ, ನಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶವಿರುವ ಜಲ ಮೂಲಗಳ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಮಾಲತೇಶ ಪಿ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವಿಭಾಗ</span></div>.<p><strong>ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ</strong> </p><p>ಹಾವೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ 16 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ನೀರು ತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ₹ 60ರಿಂದ ₹ 773ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕವಿದೆ </p>.<p><strong>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ</strong> </p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ 5663 ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 414 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2ರಿಂದ ಫೆ. 21ರವರೆಗೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿ 10747 ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 73 ಮೂಲಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶ ಇರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 414 ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 73 ಮಾತ್ರವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ವಿಳಾಸ ಸಮೇತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 