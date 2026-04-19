‘ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ; ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಉತ್ತರ’

'ಹಾವೇರಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಏಕಬೋಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಚಕ್ಕಿ, 'ಈ ಆರೋಪವು ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಿತಿಯು ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪದವಿವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕೆಲ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ವಿಷಯ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ರಮೇಶ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗುದ್ಲೆಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಾಗ ಮಾರಾಟದ ಆರೋಪ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಯಾವುದೇ ಕಬಳಿಕೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯವಹಾರವೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>