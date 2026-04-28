ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ದಿನವೇ ನಾಪತ್ತೆ; ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಶಂಕೆ

ಹಾವೇರಿ: ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ದಿನವೇ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಹ್ ಜಿಹಾದ್ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಡೂರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯನ್ನು, ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೆಗಳೂರು ಎಂಬಾತ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ' ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ: 'ಬಿ.ಕಾಂ ಓದಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ವರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಮೇ 11ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ದಿನವನ್ನೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ದಿನವೇ ಯುವತಿ, ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

'ಆರೋಪಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಯುವತಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪತ್ತೆಗೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ