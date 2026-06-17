ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೊಗ ಎಳಿಸಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಅಳಲು ಆಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ರಂದು ‘ಎಡೆಕುಂಟೆ ನೊಗ ಎಳೆದ ಮಕ್ಕಳು’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಎಡೆಕುಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಯ ನಡುವೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ₹ 3 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನೊಗ ಎಳಿಸಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದೆ’ ಎಂದು ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ‘ನಿಮಗೆ ಎತ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನೊಗ ಎಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು, ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ‘ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಾಶಕ ಯಂತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸಹ ಒಪ್ಪಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಾಂತಮಣಿ ಜಿ. ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-22-1415859955</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>