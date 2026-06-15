ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ನೊಗ ಎಳೆಸಿ ಕೃಷಿ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ನೊಗ ಎಳಿಸಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಕಸ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಕ್ಕಳು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಎತ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕರುಳು ಕಿವುಚುವಂತಿದೆ’ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳು ಅವರ ಬಳಿಯಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಿ, ಕೂಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವೆಂಕಟಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಯ ನಡುವೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾಶಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಡೆಗುಂಟೆ ಎಳೆಯುವ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರೇ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರನ್ನೇ ಜೋಡೆತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಂದಲೇ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಎಳಿಸಿ ಕಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಡೆಗುಂಟೆ ಎಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ, ‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆ ತರಲು ಸದ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ’ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಎಡೆಕುಂಟೆಯ ನೊಗವನ್ನು ಎಳೆದರು. ನಾನು ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-22-1158479395</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>