ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಡೆಕುಂಟೆ: ರೈತನಿಗೆ ಉಪಕರಣ ಹಸ್ತಾಂತರ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೊಗ ಎಳಿಸಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಅವರು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p><p>ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ರಂದು ‘ಎಡೆಕುಂಟೆ ನೊಗ ಎಳೆದ ಮಕ್ಕಳು’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೇತ ಜಮೀನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರ ಉಪಕರಣ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕರಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪಕರಣ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p><p>‘3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆಯ ನಡುವೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ₹ 3 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನೊಗ ಎಳಿಸಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಉಪಕರಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>