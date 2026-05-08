ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಉಚಿತ ಡ್ರೋನ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ–ಸವಣೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು ಉಚಿತ ಡ್ರೋನ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 40 ರೈತರ 60 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ಜೋಳ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಕಬ್ಬು, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಿದೆ. ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ರೈತರು, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೀಟನಾಶಕ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಡ್ರೋನ್ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡು ಡ್ರೋನ್ಗಳಿವೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಕಂಪನಿಯ ಔಷಧವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 40 ರೈತರ 60 ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 20 ಎಕರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಭರತ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿಯವರು ಎಕರೆಗೆ ₹ 500ರಿಂದ ₹ 700 ದರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ಗೆ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ: 'ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 30 ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರತ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>