ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಂಟಕ; ರೈತರಿಂದ ಆಗ್ರಹ

<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಭಾರತ– ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಬಾರದು’ ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರೈತರ ನಿಯೋಗ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ರವಾನಿಸಿದರು. ‘ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ’ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಭಾರತದ ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಶದ ಜನರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ಭಾರತದ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಗೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಬಾರದು’ ಎಂದು ರೈತರು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ (ಯು.ಎಸ್.) ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಾತುಕತೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಅವರು ಜೂನ್ 23 ಹಾಗೂ 24ರಂದು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಬೇಕು. ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯವೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಮದು ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತ: ‘ಹತ್ತಿ, ಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಇದು ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವ ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎದುರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಆಮದಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು, ಕೇವಲ ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲ. ಅವರು, ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತಳಹದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೇಶದ ರೈತರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಕಿದರೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶಿವಯೋಗಿ ಹೊಸಗೌಡ್ರ, ಜಾನ್ ಪುನೀತ್, ಸುಭಾಷ್ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ, ರಾಜು ತರ್ಲಘಟ್ಟ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-22-798905879</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>