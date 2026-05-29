ಕೈಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರ್‌: ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹಾವೇರಿ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಗುತ್ತಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಯೇ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಗುತ್ತಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ರೈತರ ಎಫ್ಐಡಿ ಆಧರಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ವರ್ ಕೈಗೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ರೈತರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೀಜ ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

'ಗುತ್ತಲ, ಹಾವೇರಿ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಗುತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಟರ್ ಎಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ರೈತರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ಕುಳಿತು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರವೂ ದಟ್ಟಣೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೈತರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-22-1232583353