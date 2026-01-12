ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಹಾವೇರಿ: ಬೇಡ್ತಿ– ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಪರವಾಗಿ ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 17:11 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 17:11 IST
ಬೇಡ್ತಿ–ವರದಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಪಿಆರ್‌ ಮುನ್ನವೇ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಿಪಿಆರ್‌ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ
