ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಜಾನಪದವೇ ಮೂಲ: ಎ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ

<p>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ‘ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರುನಾಡ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಆರ್. ಕೋಣ್ತಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಜಾನಪದವೇ ಮೂಲ, ಜಾನಪದ ಬಿಟ್ಟು ಆಧುನಿಕತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತ್ರಿಪದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಾಡ ದೇವತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ವಜ್ಞ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಉಮೇಶ ಎನ್.ಕೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಶೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಬಿ. ದೊಡ್ಡಯಂಕಣ್ನನವರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗೌರಕ್ಕನವರ, ಎಂ.ಬಿ. ಸಾವಜ್ಜಿಯವರು, ಟಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ, ಎಲ್.ಜಿ. ಬಣಕಾರ, ಬಿ.ಜಿ. ಬಣಕಾರ, ಓಂ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ರೂಪ ರಾಂಪುರೆ, ಎಸ್.ಎನ್. ತಡಕನಹಳ್ಳಿ, ಎನ್. ವಾಯ್, ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪಿ.ಎಸ್. ಇಂಗಳಗೊಂದಿ, ಎಸ್.ಸಿ. ದೊಡ್ಮನಿ, ಭರಮಗೌಡ ಎಲ್.ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ. ಟಿ.ಕೆ. ನಾಮದೇವ, ಗೀತಾ ಬಾರ್ಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-22-799424248</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>