VIDEO|ಹಾವೇರಿಯ ಗಣಜೂರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ?:ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ

<p>ಹಾವೇರಿ ಸಮೀಪದ ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್’ ಕಂಪನಿಯು, ಇದೀಗ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಗಣಜೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. 2015ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರುವ ರೈತರು, ಇದೀಗ ಜಮೀನು ನೀಡಬೇಕಾ? ಬೇಡವೇ ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶುರುವಾದರೆ, ತಮ್ಮೂರು ಅವನತಿ ಹೊಂದುವ ಆತಂಕವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>