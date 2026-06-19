ಗಣಜೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಗಣಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 2015ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮವೇ ಅವನತಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಚಿನ್ನೂರು’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಗಣಜೂರಿನ 9 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇಗುಡ್ಡ (ಬಂಗಾರದ ಗುಡ್ಡ), ಚಿನ್ನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಸಹ ಈ ಭಾಗದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ 2015ರಲ್ಲಿ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್’ ಕಂಪನಿ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೆಚ್ಚವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಶವಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು. ಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ರಾಯಚೂರಿನ ಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ಗಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ ಗಣಜೂರಿನಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ, ಗಣಜೂರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಅಂತರ್ಜಲ ಇಂದಿಗೂ ಕಲುಷಿತ: ‘ಗಣಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಜಮೀನಿನ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದ ದಿನದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜಮೀನಿನ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಇಂದಿಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಫಕ್ಕಿರೇಶ ಹುರುಳಿಕುಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಹುತೇಕರು ರೈತರು. ಜಮೀನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು, ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ 400ರಿಂದ 500 ಮೀಟರನಷ್ಟು ಕೊರೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು, ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಗಣಜೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೀರು ವಿಷವಾಗಲಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೊಲ ಕೊಡಲ್ಲ: ‘ನಮ್ಮ ಜಮೀನು, ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 2015ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಗಣಿಯಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿವಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಜಮೀನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರೈತ ನಾಗರಾಜ ಮಂಟಗಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಜಮೀನಿನ ಬದಲು ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನು ಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈಲು ಹಳಿ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮ; ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಳಿಯಿದೆ. ಹಳಿಯಿಂದ 300 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-22-1023127584</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>