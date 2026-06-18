ಹಾವೇರಿ ಗಣಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಜೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಗಣಜೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ ಸರಹದ್ದಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್’ ಕಂಪನಿಯು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 72 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಖರ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನೂ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿದ್ದ 9 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹ 40 ಸಾವಿರ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 72 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 150 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನೂ ಕೊರೆಸಿತ್ತು. ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್’ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ನೀಡಿವೆ. ಅದರನ್ವಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಜೂರಿನಲ್ಲೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಲೀಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಗಣಜೂರು– ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದರೆ, ಲೀಸ್ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 40 ಸಾವಿರ ನೀಡುವ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶುರುವಾದರೆ, ಬೆಲೆಯು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪನಿಯವರು, ನೆಲ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದೇ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, 2015ರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯವರು ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿಯ ರೈತ ಮಾರುತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು (ಡಿಜಿಎಂಎಲ್) ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನುಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.‘ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-22-232037865</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>