ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಭಗ್ನ: ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ

ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಎದುರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತವೆಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>'ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ರಾಯ್ಕರ್, ತಡರಾತ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಇಡೀ ಪುತ್ಥಳಿ ಕಳಚಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು' ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಳಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪುತ್ಥಳಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಜನರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏ. 20ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಚ್. ಕಾಂತರಾಜು ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವೈಭವ್ ಎಂಬಾತ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಭೇಟಿ: ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, 'ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕೃತ್ಯ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಎಸಗಿದ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>