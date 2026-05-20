ಬುಧವಾರ, 20 ಮೇ 2026
ಹಾವೇರಿ |ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯತ್ತ ರೈತರ ಒಲುವು: 4,222.03 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ

ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 20 ಮೇ 2026, 7:29 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಈ ಬಾರಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧೋಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
–ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರಗಿಮಠ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
FarmingHaveriGingerGinger Crop

