ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಶಂಕೆ: ವಿಮಾನ ಬಳಸಿ ಹುಡುಕಾಟ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿಎಸ್ಐ), ಖನಿಜಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕೇರಳದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಎಸ್ಐ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು, 'ಇದು ಯಾವ ವಿಮಾನ. ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, 'ಜಿಎಸ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ: ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಜಿಎಸ್ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಖನಿಜ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಎಸ್ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2026ರ ಜುಲೈವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂ ಭೌತಿಕ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೇರಳದ ಕೋಯುಕೋಡ್, ಕಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ವಯನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ: ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ಯಾಟ್ಲೆಟ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಆಯ್ಧ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳದ ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಂಬೀಡ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಕೆಲ ಸಂಶೋಧಕರು, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ