ಏಲಕ್ಕಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ?

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಾಡು’ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ‘ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ನಾಡು’ ಆಗಲಿದೆಯಾ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಜಿಎಸ್ಐ) ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಐದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಜಿಎಸ್ಐ, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಬದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉಪಗ್ರಹ ಆಧರಿತವಾದ ಫೋಟೊ ಸಮೇತ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಿಎಸ್ಐ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಜಿಎಸ್ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂ ಭೌತಿಕ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹುಡುಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಖನಿಜ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಎಸ್ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2026ರ ಜುಲೈವರೆಗೂ ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಐದು ಘಟಕಗಳ ನಕ್ಷೆ ಗುರುತು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಊರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ‘ಚಿನ್ನ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ, ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಊರುಗಳು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವೇ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು, ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜಿಎಸ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಕ್ಷೇಪದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ನ ಮುಳಗುಂದ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಕನ್ಸ್ಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಂಪನಿಯು ವರದಿ ಸಹ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗವಂದ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ, ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲು ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕ್ರಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಲೇ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ? ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ? ಎಂಬುದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಟನ್ಗೆ 1–2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ‘ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಟನ್ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಿದ್ದರಷ್ಟೇ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಟನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಗಿಬೀಳುವ ವಾತಾವರಣವಿದೆ’ ಎಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗವಂದ, ಕಾಕೋಳ, ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ, ಸಾಲು ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾದರಷ್ಟೇ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-22-513105758</p>