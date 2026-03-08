ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri

ಜ್ಞಾನದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಮಸಿ! ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹುಚ್ಚಾಟ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಭದ್ರತೆ | ಕಟ್ಟಡದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ | ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು–ಶಿಕ್ಷಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:26 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:26 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವುದು
ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವುದು
ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವುದು
ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವುದು
Haveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT