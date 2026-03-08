ಜ್ಞಾನದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಮಸಿ! ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹುಚ್ಚಾಟ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್–2 ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುತಾತ್ಮ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್–2 ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿದೆ. ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಏಕ ಪೋಷಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್–2ರಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು–ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಶಾಲೆಯ ಅಂದ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಬಳಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವಿದೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಿಗಿದು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೆಟ್ಟಿಲು... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಲೀಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ವಸ್ತುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಳಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ಎರಡೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯ ಅಂದವೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರು: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹಬ್ಬದ ಹೋರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹಬ್ಬದ ಹೋರಿಗಳ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ತರಹೇವಾರಿ ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆದು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಕೆಟ್ 257, ಎನ್ಟಿಸಿ 107, ವೀರಭದ್ರ, ಕಿಂಗ್ 117, ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ವೀರಭದ್ರ 152, ಹಾವೇರಿ ರಾಕೆಟ್ 257, ರಾಕಿ 257 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯ ಫಲಕದ ಮೇಲೂ ಎನ್ಟಿಸಿ 107 ಎಂದು ಬರೆದು, ಫಲಕವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯೂ ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ, ಹೋರಿಗಳ ಹೆಸರೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತಿವೆ. ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಸಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳೇ, ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು–ಶಿಕ್ಷಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನದಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಕೆಲ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೀಗಗಳನ್ನೂ ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಂದು, ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋರಿ ಹೆಸರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಕೃತಿಯ ಕೃತ್ಯ. ಇಂಥ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಕಿತ್ತು ಹಾನಿ: ‘ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಹಡಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರ ಬೀಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಕೀ ತೆರೆಯದಂತೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ದರು. ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಪೊಟ್ಟಣ, ಕಡ್ಡಿ ಪೊಟ್ಟಣ, ಗುಟ್ಕಾ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ತಂತಿ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ</p><p>-ಶಿಕ್ಷಕರು</p>.<p><strong>ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ಗಸ್ತು</strong></p><p>ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹ ನಗರಸಭೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅಣುಕಿಸುವಂತಿದೆ. ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಂಡರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು–ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಬೇಕು. ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹುತಾತ್ಮ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>