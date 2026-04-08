ಹಾವೇರಿ: ಶೇಂಗಾ ಒಕ್ಕಲು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವು

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಒಕ್ಕಲು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಶಾರದಾ ಹನುಮಂತಗೌಡ ಗೊಲ್ಲಗೌಡ್ರ (36) ಎಂಬುವವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸವಣೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

'ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶಾರದಾ, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಅವರು ಮಂಜಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಎಂಬುವವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಏ. 7ರಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಹೇಶ ದುಂಡಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಶಾರದಾ ಅವರು ಶೇಂಗಾ ಒಕ್ಕಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಶೇಂಗಾ ಸಮೇತ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಸೀರೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೀರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾರದಾ ಅವರು ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.