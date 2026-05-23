ಗುತ್ತಲ ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ

ಹಾವೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂ ದಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಗಿ 27 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುತ್ತಲ, ಅಗಡಿ, ಕನವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು, ತೈಲ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕಂಪನಿ ಯವರು, ವಾಹನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ತೈಲವನ್ನೇ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುರುವಾರದಿಂದಲೇ ಹಲವು ಬಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿ, ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕಾರು, ಲಾರಿ, ಜೆಸಿಬಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಮಾಲೀಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾವೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಕ್ರವಾರ ತೈಲಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಗುತ್ತಲ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ನೀಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ನೀಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಸಮೇತ ಬಂಕ್ಗೆ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೂರಿನತ್ತ ತೆರಳಿದರು. ತಮ್ಮೂರಿನ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಸದ ಕಂಪನಿ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಗೋಳಾಟ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಈಗ ಅದೂ ಸಿಗದೇ ರೈತರ ಗೋಳಾಟ ಮುಂದು ವರಿದಿದೆ. 'ಹೊಲ ಹದಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ದಿಢೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಗುತ್ತಲದ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಎರಡು ದಿನದಿಂದಲೇ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಬಂಕ್ನವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಶುರುವಾಗುವ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ನಮ್ಮಂಥ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>