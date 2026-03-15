ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ; ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲೇ ಲಸಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ; ಅಂಜುಮನ್–ಎ–ಇಸ್ಲಾಂ

'ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 2026ರಲ್ಲಿ 169 ಮಂದಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರಿಗಳು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅಂಜುಮನ್–ಎ–ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಡೇರಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಜ್ ಭವನವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಬಡಿಗೇರ, ಅಕ್ಬರಖಾನ ಶಿರಸಿ, ಮರ್ದಾನಸಾಬ ಹುಂಬಿಗೇರಿ, ಮೆಹಬೂಬಅಲಿ ದೇವಿಹೊಸೂರ, ಮಹ್ಮದ ಸಾಧಿಕ ಮೇಲ್ಮುರಿ, ನಫ್ತಾರಅಹ್ಮದ ಗುಡಗೇರಿ, ಸಾಧಿಕ ಕಬ್ಬೂರ, ಇಜಾಜ ಮೊರಟಗಿ, ಇರ್ಷಾದಲಿ ಜಮಾದಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.