ಹಾನಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ; ಔಷಧ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ

<p><em>ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ</em></p>.<p>ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳಾದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ, ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರೀಲ್ 25 ರಂದು ಹಾನಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಔಷಧ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಸುಟ್ಟು ಬಸ್ಮವಾಗಿದ್ದವು. ಅಗ್ನಿ ಅವಘಢ ಸಂಭವಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಉಗ್ರಾಣದ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಸ್ಟೋಟಗೊಂಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ ಈಗ ಕತ್ತಲು ಕೋಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಔಷಧಿ ಉಗ್ರಾಣ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೆಲ ಮಹಡಿಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೊಠಡಿಯ ಜಾಗ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿತ್ಯ 300 ರಿಂದ 400 ಜನ ರೋಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರೈಕೆಯಾದರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಎಂದು ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂವಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಬಸಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಔಷಧ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು. ಖಾಸಗಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸುರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಹಾಳಭಾವಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-22-267758925</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>