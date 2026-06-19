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ಹಾನಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ; ಔಷಧ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ

Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
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Haverihospital

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