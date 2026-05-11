ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಪರ್ಶ: ಕಂಬದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು

ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಏರಿದ್ದ ಯುವಕ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ (41) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿ ಯುವಕ. ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೆಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬಂದ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂಜೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲಿನ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದು ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಲೋಪವೇ ಅಥವಾ ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟೆ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>