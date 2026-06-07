ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತ, ಹಾನಿ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ್ದ ಮಳೆಯು ಶನಿವಾರ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ–ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾನಗಲ್, ಹಾವೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಾಣದಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟವಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಳೆಯ ರಭಸದಿಂದಾಗಿ ಜನರು, ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ– ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜೋರು ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆಯೂ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.</p>.<p>ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು. ಜಮೀನುಗಳ ಬೆಳೆಯೂ ಜಲಾವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ವಾಹನಗಳು: ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು. ಯಲಗಚ್ಛ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಗಡಿ ಬಳಿಯೇ ಹಳ್ಳ ಒಡೆಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು, ಜಮೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ–ಗುತ್ತಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯಿತು.</p>.<p>ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ– ಪಕ್ಕದ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಸಮೀಪದ ಆನಂದವನ ಮಠದ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿಯೂ ನೀರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಕೆಲ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾದರು. ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು, ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು, ರಭಸವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐದಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕವೇ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ನಂತರವೇ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಶುರುವಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಹಳ್ಳವು ಒಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-22-358376773</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>