ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ; ಗುಡುಗು– ಸಿಡಿಲು ಆರ್ಭಟ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಗುಡುಗು–ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತವಾಗಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಳೆಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಬಿಡುವು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಮಳೆ ಆಯಿತು.

ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆಯೂ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗಾಳಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗುಡುಗು–ಸಿಡಿಲು ಸಮೇತ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಬಿಡುವು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.

ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಶಹರ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ, ಠಾಣೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನವರೆಗೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಠಾಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಳೆಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಎದುರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿಯಿತು.

ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೋರು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ, ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಕೆಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಪುನಃ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಹ ಸೇರಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಳುಗಿದ್ದವು. ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾವೇರಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು, ಜನರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಿದರು. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತರಕಾರಿಯೂ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ತರಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿರಿಟ್ಟರು.

ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ: ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಹುರುಳಿಕುಪ್ಪಿ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮರವೊಂದು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರ