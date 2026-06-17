ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಮರಗಳು

<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯು ಬಿಡುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜಿಟಿ ಜಿಟಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಮಳೆ, ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾನೇಶ್ವರಿನಗರ, ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ, ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ, ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ, ಕೋಡಬಾಳ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಕೋಡಬಾಳದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಡಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆಯೇ ಮರವೊಂದು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಚಕ್ಕಡಿ ಭಾಗಶಃ ಜಖಂಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-22-1027492588</p>