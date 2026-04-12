‘ನಿಮ್ಮೂರಿನವರೇ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ; ಸಮಸ್ಯೆಯೇಕೆ?’

ಹಾವೇರಿ: 'ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಸೈಯದ್ ಅಜ್ಜಂಪೀರ ಖಾದ್ರಿ ಅವರೇ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ? ರೈತರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 'ರೈತರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಭೆ'ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಖಾದ್ರಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯೇಕೆ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ' ಎಂದರು. 'ಆಯ್ತು ಸರ್' ಎಂದು ಖಾದ್ರಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ರೈತರು, 'ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ (ಟಿ.ಸಿ.) ಸುಟ್ಟರೆ, ಹೊಸ ಟಿ.ಸಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಸಿ. ಘಟಕವಿದೆ. 263 ಟಿ.ಸಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತರು, 'ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 6 ಗಂಟೆಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸಚಿವ ಪಾಟೀಲ, 'ಹಗಲು 4 ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಕೊಡುವಂತೆ ರೈತರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೀಡಲು ದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ: 'ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೂ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಳೆಹಾನಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 45 ದಿನದೊಳಗೆ ವಿಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಯಮದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಕಂಪನಿಯವರ ಪರವೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, 'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆದು, ಪರಿಹಾರ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸುವ ಬದಲು ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ನಕಲಿ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಎಂ.ಎಲ್. , ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>