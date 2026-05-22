ಗೋವು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ತಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಹಿರೇಕೆರೂರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಹಾಗೂ ಗೊಹತ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ' ಎಂದು ಬಜರಂಗದಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಅನಿಲ್ ಹಲವಾಗಿಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ವತಿಯಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ರೇಣುಕಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದ ಗೊಹಂತಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ತಂಡ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇ 29ರ ವರೆಗೆ ಗೋ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರ ಸಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಬಸವರಾಜ ಓಲೇಕರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೋಹಿತೆ, ಶರತ ತಿಪ್ಪಶೇಟ್ಟಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬೋಸ್ಲೆ, ಸಂತೋಷ ಬೆಳಗುತ್ತಿ, ರಾಕೇಶ ಬಾಳೇಕಾಯಿ, ಶರಣು ಕಂಪ್ಲಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-22-527380098</p>