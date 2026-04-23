ಅಪಘಾತ: ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಸಾವು

ಹಿರೇಕೆರೂರ(ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಹಂಸಭಾವಿ ಕೋಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೊಲೆರೋ ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಚಿಕ್ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ (46) ಮೃತರು. ಸುರೇಶ, ಯೋಗೆಶ ಹಾಗೂ ನಾಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಸಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-23-1901614243