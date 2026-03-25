<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಾ. 22ರಂದು ನಡೆದ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಹಿರೇಮತ್ತೂರಿನ ಮಾರುತಿ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ನಂದೀಶ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಬಣಕಾರ, ಕೋಡದ ಶಾಮನಗೌಡ ಸಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗಂಗಾಪುರದ ರಿಯಾಜಖಾನ್ ಮಹ್ಮದ್ಖಾನ್ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಲದಗೇರಿಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಆಲದಗೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಹಿರೇಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಆರೋಪಿಗಳು, ಗಂಗಾಪುರದ ದೇವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾ. 22ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-22-133007749</p>