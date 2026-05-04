ಬೀಗ ಹಾಕಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ

ಹಾವೇರಿ: ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (28), ಆಕಾಶ ಗೋಪಿ ಲಮಾಣಿ (19), ಡಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪವಾರ (40), ಲಿಂಗಪ್ಪ ದದಬಾ ಪವಾರ (52), ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೋಪಿ ಲಮಾಣಿ (25) ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪವಾರ (20) ಬಂಧಿತರು. ಇವರಿಂದ ₹ 9.30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹ 9,600 ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ತಮ್ಮೂರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಗಳು, ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ: 'ಕಳಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು, ₹12.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹10,800 ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಚಾಮನೂರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆರೋಪಿಗಳು, ಗುತ್ತಲ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>