ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮರ ಕಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಮರವೊಂದನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಸಿಕಂದರಬಾಷಾ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ ಎಂಬುವವರು ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಯು ಇಡೀ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೊ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 13 ಆತಂಕಕಾರಿ ಮರಗಳ ತೆರವು ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಶೋಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿದಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಜಗದೀಶ ಮಾಗಾವಿ ಅವರ ಮನೆ ಎದುರಿನ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು‘ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಟಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸಿಕಂದರ್ಬಾಷಾ - ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು, ಇಡೀ ಮರವನ್ನೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಡಿಸಿದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ‘ಆರೋಪಿ ಸಿಕಂದರಬಾಷಾ, ಮರ ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ? ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-22-1975512925</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>