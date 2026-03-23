ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ವ್ಯಕ್ತಿ–ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ–ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಉದಾತ್ತ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಳ್ಳಿಯ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾರಂಭ’ದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನವಿದ್ದಂತೆ. ಬಾಯಾರಿದವನಿಗೆ ನೀರು, ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಹೊತ್ತ ನೆಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಧರ್ಮವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಆದರ್ಶ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಗಡಿ ಅಕ್ಕಿಮಠದ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೆಗಳೂರು ಹಿರೇಮಠದ ಗುರುಶಾಂತೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೂಡಲದ ಗುರುಮಹೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಪೂರ್ವಜರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ವಿಶೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ಕಾಶಿ ಶಾಖಾಮಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ನರೇಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿಪೀಠದ ವೇದಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ, ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧರ ಏರಿತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ರಾಶಿ ಫಲ, ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ವಿವಾಹ ಮೂಹೂರ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಟಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೂತನ ಹೊಸವರ್ಷದ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಲಾಯಿತು. ವೇದಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಳಮಲ್ಲಿ ಮಠ, ಸಾಗರ ಕುರವತ್ತಿಮಠ ಅವರಿಂದ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಗಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ, ಶಿವಶಂಕರ ಕುರವತ್ತಿಮಠ, ಮುರಗೇಶ ಆಜೂರ, ನಿರಂಜನ ಮರಡೂರಮಠ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಆಜೂರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾ.ಪ.ಶೆಟ್ಟರ, ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ, ಗಂಗಾಧರ ಬಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಟುಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹಾನಗಲ್: ಧರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವರದಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತ ಸಮು ದಾಯದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಾಳೂರಿನ ಅಡವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೂಡಲದ ಗುರುನಂಜೇಶ್ವರ ಮಠದ ಗುರುಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಥದ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದು ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವರದಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಆರಂಭ ಗೊಂಡ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಹಾವೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದರ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಸಂಗಿಯ ವೀರಬಸವ ದೇವರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು. ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದವು. ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂ.ಗುರುನಂಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-22-2073103479</p>