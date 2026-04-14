ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರಥಯಾತ್ರೆ 17ರಿಂದ

ಹಾವೇರಿ: 'ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಏ. 17 ಹಾಗೂ 18ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಧಿಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಮೂಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಗ, ಇದೀಗ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲಾ ರೂಪದ ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುರೂಜಿ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಏ. 17ರಂದು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ನಗರದ ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದ ಈಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಏ. 18ರಂದು ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಭಾರತಿ ಜಂಬಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜನಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾಳಿ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರಿನ ಸಾಧಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕಂಚಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ 2024ರಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೂಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ 11 ಭಾಗಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಇದರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ' ಎಂದರು. ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>