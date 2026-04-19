ಕನವಳ್ಳಿ ಪಿಡಿಒ–ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದಂಡ: ಎಂ.ಎನ್.ನಾಯಕ

ಹಾವೇರಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಹಿಂದಿನ ಪಿಡಿಒ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ನರೇಗಾ ಜಿ.ಪಂ. ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಅವರು ₹ 6.97 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಎನ್.ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ 24 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಓಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಂದಿನ ಪಿಡಿಒಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ ಮಣ್ಣವಡ್ಡರ, ಪ್ರದೀಪ ಮುಳ್ಳೂರು, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ವಡವಿ,ಈ ಹಿಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರಾದ ಸಂತೋಷ ಸಿ., ರೇಣುಕಾ ಕೊಪ್ಪದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೀಲವ್ವ ಮುದಕಣ್ಣನವರ, ಕವಿತಾ ಎರಿಮನಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ ಮೀರಸಾಬ್ ಗಡ್ಡದ ಅವರಿಗೆ ₹ 6,97,447 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಓಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಚ್ಚಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇವರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾದಿಕ ಕಲ್ಲಾಪೂರ, ನಾಗರಾಜ ಬಂಕಾಪೂರ, ಮುಸ್ತಾಫ್ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ, ಆನಂದಯ್ಯ, ದಾದಾಪೀರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>